近期最夯的南美館殭屍展，首場Cosplay午夜專場將於今（30）晚舉行開幕式，鄉民女神「qn」黃瓊慧昨（29）晚突發文預告，讓粉絲猜猜她們今晚會在哪裡？台南市長黃偉哲也在文章底下留言回應，引起不少網友熱議。

台南市美術館所舉辦的「亞洲的地獄與幽魂」展，自展出以來即話題不斷，開展首日甚至因排隊人潮爆滿，3度暫停售票，為避免瞬間人流擁擠影響參觀品質，7月1日起改為預約制入場，因展出期間橫跨農曆七月，讓眾多網友在台南市長黃偉哲臉書敲碗，希望有午夜場與Cosplay的場次，因此在南市府與館方的合作協力下，增加3場「鬼門開」與「中元節」、「鬼門關」的隔日共3時段的Cosplay午夜專場。

南美館僵屍展有神秘客？黃偉哲留言引熱議，網嗨翻想朝聖。(翻攝黃瓊慧臉書)

此次開幕式，黃偉哲特別邀請了「Icu 醫師陳志金、盾牌牙醫史書華、麻的法課 - 邱豑慶醫師、史佳霖喬韓森、杜承哲醫師、數位貂蟬四叉貓」等眾多KOL一同共襄盛舉，讓不少民眾慕名參加。

而昨晚qn黃瓊慧不約而同在臉書發文，讓粉絲猜猜今晚會在哪裡？似乎預告會在殭屍展午夜場開幕式出現，文章曝光後，馬上吸引不少網友關注，紛紛驚呼：「難道是殭屍展抓鬼？」、「台南美術館需要妳」、「南美館找薑絲？」，也釣出黃偉哲親回「難道跟我想的一樣？」，讓不少網友期待，至於黃偉哲本人要cos什麼角色，仍然是最高機密。