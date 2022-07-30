苗栗縣30日新增新冠確診者612人。（苗栗縣政府提供／謝明俊苗栗傳真）

苗栗縣30日新增新冠確診612例。縣府衛生局指出，新冠疫情尚未停歇，目前又面臨登革熱爆發流行威脅，暑假期間自登革熱高流行風險區入境居家檢疫人數增加，至7月1日止，苗栗縣居家檢疫人數已達1133人，衛生局提醒民眾自境外返國14日內，如出現發燒、頭痛、後眼窩痛、關節肌肉疼痛及出疹等疑似症狀，請儘速就醫並主動告知旅遊史等。

衛生局表示，近期全台高溫午後雷陣雨頻繁，更適合病媒蚊生長，由於近期鄰國爆發登革熱疫情，並且國內逐步放寬邊境管制措施，將提高登革熱由境外移入的風險。依據疾管署資料顯示，已有14例境外移入案例，其中9例來自越南，苗栗縣南庄鄉有1案為入境檢疫民眾，暑假期間自登革熱高流行風險區入境居家檢疫民眾人數增加，至7月1日止，全縣居家檢疫人數已達1133人。

衛生局提醒，民眾外出活動時要做好防蚊措施，如穿著淺色長袖衣褲，或於皮膚裸露處噴灑經政府機關核准的防蚊液，避免蚊蟲叮咬，自境外返國14日內，如出現發燒、頭痛、後眼窩痛、關節肌肉疼痛及出疹等疑似症狀，請儘速就醫並主動告知TOCC（旅遊、職業、接觸、群聚史）。

衛生局指出，目前正處在登革熱等蚊媒傳染病流行季節，為避免登革病毒伺機入侵社區，縣府登革熱工作小組針對工地及空地菜園加強稽查，及3級複式動員年度達133次以上，落實社區環境整頓及「巡倒清刷」，是降低社區病媒蚊密度最直接的辦法，如有種植花草蔬菜務必注意避免儲水，菜園儲水桶務必加蓋，而養殖水生植物容器可飼養食蚊魚類如大肚魚，以預防孳生病媒蚊，廢棄物及瓶罐雜物應即時清除，避免積水，如經衛生局查獲孳生病媒蚊，將可依傳染病防治法處分。

新冠疫情雖趨緩，但下降幅度慢，面對可能來襲的Omicorn BA.5，完整接種疫苗才是上策，縣長徐耀昌再次提醒民眾只要符合接種條件，請依接種期程完成接種。尚未完成基礎劑及追加劑接種的各年齡層民眾請盡速安排施打，可至本縣各新冠疫苗合約院所進行預約後施打。也請鄉親持續做好個人防護及配合防疫規範，以維護社區健康安全。