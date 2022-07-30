香港近年掀起移民潮，不僅可能加速亞洲金融中心地位不保，也讓香港技術人才流失。財信傳媒董事長謝金河表示，人流和金流決定香港的命運，位在銅鑼灣地鐵站的SOGO崇光百貨持續虧損，股價從最高28.05跌到2.59港元，匯景控股股價一天重挫88%，港股頻頻出現末日景象。此外，香港人口748.2萬人，人均所得49600美元，已被人口只有568.6萬人、人均所得72800美元的新加坡超越。

香港移民潮再度湧現，中產與富豪占比相當高。據移民顧問公司Henley & Partners先前報告指出，估今年至少有3000位百萬美元富翁離開香港，多數前往新加坡、澳洲及阿聯酋落腳。

謝金河在臉書發文提到，英國政府公布去年有8500宗香港人申請中小學入學，2021年英國中小學有5962個學生，今年再成長24%，人數上升至7383人。

英國金融時報也將美國的金融機構考慮將香港員工移轉到新加坡。香港商會主席王冬勝也表示：移民潮讓香港技術人才流失。

謝金河直言，人流和金流決定香港的命運，今天位在銅鑼灣地鐵站的SOGO崇光百貨公布上半年虧損4.75億港元，繼去年全年虧損13億港元之後，今年持續虧損，股價也從最高28.05跌到2.59港元，SOGO是銅鑼灣最繁華的商場，如今逐漸黯淡。

香港股市頻頻出現末日景象，很多個股突然一天大跌八、九成，像最近的匯景控股股價一天重挫88%，跌下去就不會再上來了。

他解析，1997年香港回歸時，國內生產總值（GDP）為1749.5億美元，當時新加坡只有1064.2億美元，到去（2021）年，新加坡GDP已經達到3817億美元，人均所得72800美元，而香港GDP只有3657億美元，人均收入49600美元，顯然人口有748.2萬人的香港，已被人口只有568.6萬人的新加坡超越。