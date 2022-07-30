臺北市政府原住民族事務委員會今(30日)在集思交通部國際會議中心五樓集會堂辦理「Kelju一起來談」青年經濟發展論壇，本次論壇為因應數位時代產業快速變動汰換，各行各業均朝向電子商務與實體營運並行，以及疫情導致之遠距辦公機制，不論原民青年有意創業或謀求更佳工作機會，都必須具備之數位操作技能與雲商機概念，都在本次論壇中獲得充分討論演繹。

臺北市政府原住民族事務委員會今(30日)在集思交通部國際會議中心五樓集會堂辦理「Kelju一起來談」青年經濟發展論壇，

臺北市政府原住民族事務委員會今(30日)在集思交通部國際會議中心五樓集會堂辦理「Kelju一起來談」青年經濟發展論壇。(台北市原民會提供)

臺北市政府原住民族事務委員會今(30日)在集思交通部國際會議中心五樓集會堂辦理「Kelju一起來談」青年經濟發展論壇。(台北市原民會提供)

臺北市政府原住民族事務委員會特別邀請到國家教育研究院原住民族教育研究中心主任周惠民老師，與大家分享原民青年在學或在職軟實力進修培養重要性；而蔡禮闈、陳宥儒等兩位原民創業家，在競爭極為激烈的精緻包裝米產品，以及經營家族休閒露營場轉型成功，紛紛創下年營業額破千萬的好成績，再再的證明產品優秀並輔以正確的社群宣傳行銷與電商通路，都可以成功協助原住民族青年創業圓夢。

臺北市政府原住民族事務委員會今(30日)在集思交通部國際會議中心五樓集會堂辦理「Kelju一起來談」青年經濟發展論壇。(台北市原民會提供)

此外，也邀請到世新大學原資中心主任馬紹阿紀老師、社團法人臺東縣布農青年永續發展協會胡克緯，與現場同學分享原青學生就學就業、或返鄉扶植原民文化產業復興的理念與實踐，透過與會的前輩們分享，讓已經創業的或是仍在就學的原民青年對於自身需求與市場的切合能有更深的理解。

臺北市政府原住民族事務委員會今(30日)在集思交通部國際會議中心五樓集會堂辦理「Kelju一起來談」青年經濟發展論壇。(台北市原民會提供)

主辦單位臺北市政府原住民族事務委員會主委巴干·巴萬表示，柯文哲市長一直以來都相當重視原民青年相關政策，近年來持續推動原住民族產業人才培訓計畫，從商品設計、中西餐丙級證照、數位資訊技能培訓，到今年的電商技巧進階課程，都是落實政見的實際作為，Kelju是排灣族語「來/過來」的意思，希望大家可以一起來談談未來臺北市政府可以朝那些方向努力，為原民青年就創業給力!