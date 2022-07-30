遠傳(4904)、愛立信宣布，完成全球第一個愛立信「本地封包閘道器」(Local Packet Gateway)商用測試，成功進行全球首次的數據通話。該測試於遠傳的「雙模全5G核心網路實驗室」進行，並運用支援5G獨立組網的客戶終端設備(Customer Premise Equipment, CPE)及Android手機完成。不僅提高頻譜運用效率，同時確保資料安全性、並降低延遲，大幅推進5G進程，繼雙方於去年11月完成全球第一個「5G獨立組網多切片測試」後，再度聯手展現台灣5G硬實力。

遠傳總經理井琪表示，遠傳長期深耕新技術研發，致力提供客戶最優質的網路、多元創新的數位服務。這次攜手愛立信完成全球第一個「愛立信本地封包閘道器」商用測試，為5G邊緣運算與網路切片應用開創了更多可能，更展現雙方在5G網路和相關服務的前瞻布局。結合愛立信的全球領先技術，遠傳更可以發揮核心優勢，充分滿足客戶對網路低延遲、高效率、安全性和靈活性的需求，也期待與各領域的客戶持續探索5G創新應用的所有潛能。

台灣愛立信總經理周大企表示，5G的網路能力為邊緣應用案例開啟了全新的可能，而本次與遠傳共同打造的高速5G網路成為實現邊緣案例最重要的基礎。愛立信本地封包閘道器將能幫助通訊服務供應商抓住虛擬和混合式5G專用網路領域的邊緣商機。通過本次技術測試，將能加速愛立信在多元應用場景實現要求高頻寬、低延遲的邊緣運算案例。

遠傳、愛立信於去年7月共同成立全台首座「雙模全5G 核心網路實驗室」，成功建置5G獨立組網測試平台，全面推動5G網路從非獨立組網邁向獨立組網架構。更於去年11月攜手完成5G獨立組網多切片測試，創下全球首例，並前進「2022 世界行動通訊大會」(Mobile World Congress，MWC)展示輝煌實績，這次完成全球第一個「本地封包閘道器」商用測試，將加速5G關鍵應用商用模式發展。