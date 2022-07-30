美國近來爆發一連串駭人聽聞的大規模槍擊案引發眾怒，要求槍枝管制的呼聲再起。聯邦眾議院今天通過一項法案，將是數十年首度禁止攻擊性武器，但法案很可能會在參議院碰壁。

法新社報導，以民主黨為多數的眾院以217票贊成、213票反對的表決結果通過，法案現在交付參院，很可能無法過關。

雖然美國一再傳出大規模致命槍案，國內在槍枝改革議題上依舊存有嚴重分歧，眾院只有2名共和黨人加入民主黨人行列，支持攻擊性武器禁令。

民主黨人在100個席次的參院裡僅占50席，還需要10張共和黨人的票才能將法案提交全院審議。

國會1994年通過針對攻擊性步槍和特定大容量彈匣的10年禁令，但國會議員卻放任禁令於2004年到期，此後槍枝販售情形激增。

民主黨籍眾院議長裴洛西（Nancy Pelosi）稱這項最新的法案是「我們持續對抗我國槍枝暴力氾濫成災的關鍵一步」。

這項法案將禁止特定半自動武器販售、進口、製造或轉運。近來在紐約州水牛城（Buffalo）、德州尤瓦爾迪（Uvalde）和伊利諾州高地公園（Highland Park）大規模槍擊案中，凶嫌就是使用這類武器。

尤瓦爾迪小學槍擊案發生後，美國總統拜登懇請國會議員再度禁止攻擊性步槍，或至少將購買這種槍枝的門檻從18歲提高至21歲。

但共和黨籍國會議員認為這種限制措施違反攜帶武器的憲法權利，拒絕跟進。

拜登在聲明中說：「每年都有4萬名美國人死於槍傷，槍枝已成美國孩童的頭號殺手。」

他表示：「我們知道攻擊性武器和大容量彈匣的禁令將挽救生命。」