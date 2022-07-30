農曆鬼門開 新北婦幼警花素顏「搞詭」 拍片防家暴跟騷（新北市婦幼隊提供）

順應農曆七月鬼門關大開，新北市婦幼警察隊昨日也推出一部「家裡有詭」的宣導影片，呼籲民眾重視家暴跟騷，原本看似恐怖又隱藏著精神暴力內容，沒想到劇情竟然神反轉，讓網友直呼太有梗!

擔綱演出女主角的女警韓淳羽，高中念的是中山女中，從小愛好打抱不平，充滿正義感一心只想當警察，為了宣導跟艘法不惜素顏演出。(新北市婦幼隊提供)

擔綱演出女主角的女警韓淳羽，高中念的是中山女中，從小愛好打抱不平，充滿正義感一心只想當警察。(新北市婦幼隊提供)

這部恐怖十足的類鬼片《家裡有詭》，從影片開頭的女子磨刀霍霍，營造出恐怖片的氛圍，接著鋪陳妻子對先生無微不至的關注，及無孔不入的隨侍在側，表現出妻子「似人又似鬼」的一連串駭人行徑，原本看似是一場讓先生飽受精神暴力的婚姻生活，沒想到結局卻意外令人揪心，原來影片中的男主角因為頭部受創，失去行為能力，只能倚靠妻子不畏辛苦的愛與付出，獨自撐起整個家，不禁讓網友驚呼：「結局真的神反轉！」、「看完前半段差點不敢一個人上廁所」!

擔綱演出女主角的女警韓淳羽，高中念的是中山女中，從小愛好打抱不平，充滿正義感一心只想當警察。(新北市婦幼隊提供)

這次擔綱演出女主角的女警韓淳羽，高中念的是中山女中，是蔡英文總統的學妹，學測考上彰化師大，但從小愛好打抱不平，充滿正義感的韓淳羽，一心只想當警察，幫助弱勢，當時還因此被學校主任叫去訓話，打定主意後仍報考了警校，警專34期畢業後分發到新北市警局服務。

長相亮眼的她，過去在金山分局服務時，也曾協助3名韓籍女遊客迅速找回遺失的手機，讓外國遊客直呼台灣警察真的超棒!更曾在婦幼隊執行夜間巡邏勤務時，發現二名徘徊校園外的落單男童，與婦幼隊同仁一同守護並通知家長，平安讓男童返家，這次拍片為了營造恐怖感，她更是素顏上陣，毫不畏懼，讓同事都相當佩服。

婦幼警察隊隊長林子翔說，這部影片寓教於樂，除了搭配「鬼門開」題材，提醒民眾外出要注意安全；另外也讓民眾知道，家庭暴力不只是「身體上」的侵害，包含「精神上」的不法侵害都算家暴。而今年6月1日「跟蹤騷擾防制法」上路後，新北市警局統計，一共受理了108件的跟騷案，這當中有將近4成屬於家暴併跟騷案件，顯見家庭暴力衍生治安問題的比例相當高。

隊長林子翔表示，分析這類型的家暴併跟騷案件，絕大多數都是已分手的男女朋友，或是已離異的夫妻，其中一方不甘心，死纏爛打要求復合，使出盯梢、尾隨、傳送謾罵恐嚇訊息等方式，甚至會以過去拍攝的私密影片為要脅，但這除了涉及跟騷法外，另外也可能涉及恐嚇罪及妨害秘密罪。

婦幼隊長林子翔表示也說明跟騷法的必要性以及提醒民眾注意事項。(新 北市婦幼隊提供)

這部宣導影片上架後，點閱率持續攀升，獲得網友相當高的評價，許多網友紛紛留言「拒絕家暴、拒絕跟騷」，影片女主角韓淳羽也說，對於發生家暴及跟騷案件當下，一定要先保護自己的安全，避免身體受到傷害，她也建議民眾手機可下載報案視訊APP，發生家暴跟騷案，除了立即報警由警察介入，更能藉由蒐集犯罪證據，像是影片截圖、錄影、錄音等方式，都能作為保存證據的方法，除了自保也能提高定罪率。