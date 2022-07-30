高雄市議員黃捷與前北市府副發言人「學姊」黃瀞瑩一同上公視《36題愛上你》，讓主持人炎亞綸、唐綺陽、吳姍儒（Sandy）一來一往跟著聊起從政大夢。

黃捷、黃瀞瑩備受關注，唐綺陽在節目上說她倆網路聲量「跟明星是沒有兩樣的」，炎亞綸說她們開直播搞不好比唐綺陽還高，引唐綺陽怒視炎亞綸，還按著他的肩表示：「這樣說來，我也要從政跟你拼一拼了！」

Sandy先幫炎亞綸緩頰說：「我覺得你不要得罪我們自己的搭檔比較好。」沒想到緊接著補刀說：「老師，可是從政要看顏值……。」此舉讓唐綺陽張口瞠目，反應很快的Sandy馬上說「所以妳這樣會馬上就當總統」，逗得唐綺陽哈哈大笑，戲稱自己「太有份量了」。

黃捷、黃瀞瑩在節目上各自吐露私下生活輕鬆一面，還在學生時期都曾是「追星族」，黃瀞瑩表示曾非常迷5566，「那時候最喜歡協志哥、從行腳節目就開始看。」還會存零用錢買偶像的專輯；黃捷則是《超級星光大道》每周忠實觀眾，從第1屆到第3屆都有看，追過「星光幫」好一陣子，形容「那是我的精神糧食」。訪談將於明（31日）晚9時在公視首播。