進入暑假，花蓮市區車潮湧現，現有約千餘個路邊收費停車場，經常「滿停」，一位難求，縣府計畫在市區中華路、中正路、和平路區塊增設路邊停車格，預計最多可增加汽車格125格、機車格約714格，即日起至8月19日劃設，紓解市區停車需求。施工期間，也請民眾移車。

縣府建設處表示，現行中華路、中正路及和平路汽機車格劃設路段，未規劃適當標線，道路長期遭物品或車輛占用，希望藉規劃設置汽、機車停車格，並在路邊畫上紅、黃線規範停車位置。縣府與公所及當地村、里長召開車格劃設說明會，參考居民需求，規劃劃設路邊停車格作業。

即日起至8月19日，將於3個路段進行劃設工程，包括和平路、重慶路至建林街，7月28日至8月5日施工。中正路、和平路至仁里橋，8月8日至8月12日施工。中華路、和平路至荳蘭橋，8月15日至8月19日施工。施工前一天將在現場放置安全錐及夾單，提醒移置車輛，敬請民眾多加留意。

建設處指出，劃設標準參照市區既有已劃設路邊停車格路段，並分為6大原則，出入口需求如停車場、車道、醫療診所無障礙通行等以及公車停靠區前後不劃設停車格；路口轉彎處劃設紅線；路側不足兩米處、道路T字路口對側路段劃設黃線，保留因應當地民眾需求，滾動調整機制。

另外，劃設的汽車格以兩戶建物間為原則，儘量避免影響屋內人員進出；機車格尺寸為2乘1公尺，汽車格長為5到6公尺、寬2公尺，建設處指出，預計3條路段增設機車停車格位約714格，汽車停車格位125格，並將依法定比例設置身心障礙、婦幼專屬停車格。收費路段一旦新設公有道路汽車停車格位後，即納入收費。