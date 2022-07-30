對於是否完成居民「先登記」的訴求，陳其邁也回應，按照遷村計畫召開了3次的說明會，如果在3次說明會上已成功取得共識，就會讓遷村計畫加速完成。（楊舒婷攝）

高雄大林蒲遷村案第3次說明會落幕，現場除了爆發肢體推擠，更有多位里長站出來表達意見，說明會還開放了30位里民發表看法；面對新草案，有些居民不埋單，有些居民則是希望能加速遷村速度，反應兩極，市長陳其邁也在會後做出說明。

說明會上里民間反應兩極，有居民認為遷村案始終取得不到共識，無法白白損失個人權益就遷村過去；也有居民認為遷村案已經延宕太久，導致許多事情停擺，希望能加速遷村進度。

陳其邁在會後也做出回應，認為第3次說明會的召開，讓許多問題漸漸獲得共識，之後也會極力保護居民的各項權利，包括居住權、財產權等；在公共設施的建設上，對於教育、治安方面，也都會有全面的改善。有些居民也反應在換地上出現問題，陳其邁也表示，會盡速的針對個案做解決。

對於是否完成居民「先登記」的訴求，陳其邁也回應，按照遷村計畫召開了3次的說明會，如果在3次說明會上已成功取得共識，就會讓遷村計畫加速完成；而遷村的計畫牽涉到居民太多權益的問題，還需要時間協調，因此還有許多方面需要跟中央做討論。

說明會中有民眾質疑，遷村的農地只是從汙染區搬遷到另一個汙染區，陳其邁也表示，原來農地的補償方案是市價加4成，但在議員的建議下，使用跨區徵收的方式，這個計畫是給居民另一種選擇，提供多元的方案來替農民保障權益。

對於自救會質疑召開第3次說明會，只是為了選舉而辦，陳其邁也說明，說明會是為了確保居民的權益，希望能取得高度的共識，所以第4次的說明會召開日期還需要協調，並無關選舉議題。