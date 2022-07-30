新竹市30日新增549例確診個案，今年以來累積8萬5179例，居家照護者為3659人，居家隔離為1099人。

根據中央疫情指揮中心，接種COVID-19疫苗仍是預防新冠感染最有效的策略，可有效降低因感染COVID-19造成之重症、住院等風險，市府呼籲符合資格尚未接種民眾，請盡速前往COVID-19疫苗合約診所接種。

市府也提醒，設籍新竹市65歲以上老人及55歲以上原住民，於7月31日前接種任一劑次疫苗皆可獲得500元超商禮券及2劑居家快篩試劑，請符合接種資格之民眾把握最後倒數機會，踴躍前往接種，保護自己、保護家人。

市府衛生局指出，尚未領取中央第2輪學齡前兒童（0至6歲）免費5劑家用抗原快篩試劑之家長，仍可持幼兒健保卡至竹市指定通路藥局領取。

衛生局提醒，「打疫苗、戴口罩、勤洗手」是預防新冠感染最有效的策略，民眾出門應隨時維持以上防疫好習慣，減少出入人潮密集場所、完整接種疫苗、積極配合各項防疫措施，維持防疫好習慣。