疫情圖示

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中央30日公布新竹縣新增585例確診案例，分別為276位男性和309位女性，年齡分布在0至95歲，12歲以下121人、65歲以上42人，多數集中在18到64歲青壯年佔6成7。目前新竹縣居家隔離682人，居家照護列管2411人，今年累計確診人數116860人。

新增確診者分布為竹北市243例、竹東鎮105例、湖口鄉77例、新豐鄉46例、新埔鎮29例、關西鎮20例、芎林鄉15例、橫山7例、寶山鄉21例、北埔鄉11、峨眉鄉2例、尖石鄉7例、五峰鄉2例，均分別安排就醫住院、集中檢疫場所治療及申請居家照護方案。

衛生局指出，新仁醫院團隊將於31日上午8時30至12時，在竹北市中興里集會所開設社區接種站，除線上預約外，現場也提供隨到隨打服務。兒童BNT疫苗安排在11時至12時接種，請家長依預約時間帶小朋友前往。

衛生局提醒，民眾可透過接種單位提供的QR code，掃描加入TaiwanV-Watch疫苗接種-健康回報，協助關注子女接種狀況，提升對COVID-19疫苗安全性監測、關懷照護及因應效率。新竹縣長者打疫苗拿千元禮券活動倒數2天，請鄉親長輩把握最後時間，盡快打疫苗拿好康！

竹縣疫苗地圖：

https://prevention.hcshb.gov.tw/Covid19_Consultation.aspx?n=1007＆sms=9996

竹縣疫苗預約入口網：

https://prevention.hcshb.gov.tw/News.aspx?n=1060＆sms=10068

6個月以上莫德納疫苗合約院所查詢：

https://prevention.hcshb.gov.tw/News.aspx?n=1040＆sms=10033

新仁醫院預約網址：

http://www.sinren.com.tw/?page_id=5091