台北市政府去年為振興受到新冠疫情影響的產業，推出熊好券，包含住宿券、饗購券、藝文券、運動券及市集券等5種票券，近期將推出2.0版熊好券振興方案，但議員吳世正質疑熊好券1.0成效被審計處打臉，要求審慎規畫2.0方案，讓有需要的店家都能獲得幫助。

吳世正說，文化局藝文券雖然執行率有94.1％，但仍有消費過於集中大型通路問題，而808個店家參與藝文券合作，有298個店家收券數為0，比例36.9％，街頭藝人和演藝團體分別有70％和87％收券數為0。

吳世正提到，觀傳局的住宿券合作店家311家有10家收券數為0，比例4％。根據市府報告，住宿券成效以4倍推估，平均可帶動228家業者獲得100萬營業額，但由於住宿券執行率低僅有58.2％，審計處報告顯示，只有33家業者獲得百萬元的營業額，其餘278家業者都未獲得原推估效益，對觀光業的復甦效果有限。

吳世正說，體育局的運動券合作店家315家，收券數為0有20家，比例6.35％，據審計處報告，參與運動券合作店家在中正區、信義區、南港區及文山區都未超過5成，分布不均恐也影響民眾使用票券的便利性。

吳世正表示，熊好券1.0限定僅能用台北通APP登記意願參加抽籤及消費，第一關就擋住了不少民眾及店家的參與意願，2.0據了解將新增健保卡、自然人憑證以網路介面等多元方式登記，也請相關局處妥善研擬改善熊好券1.0缺失之執行方案。

文化局長蔡宗雄說明，受疫情衝擊影響較大的是街頭藝人和演藝團體，對數位機制、退款執行上有困擾，像街頭藝人習慣收現金，熊好券面額是100元，民眾打賞範圍可能沒這麼高。

蔡宗雄指出，現在提供2方案改善，一是鼓勵他們收券時，給100可核銷105元，5％的獎勵他們收券比收現金好，二是消費者使用時再補貼，例如500元的券花在街頭藝人和演藝團體，可以變成800元的價值，也就是再補貼300元給消費者，刺激消費。

觀傳局長劉奕霆回應，住宿券2.0將以100間房以下的旅館為主，以100間以下的旅館為主，這部分業者是更需要協助渡過難關，占北市近8成旅宿業者。住宿券面額將從1000元拆分成500二張，民眾上使用更便利。

劉奕霆說，另外是店家只要多收一張住宿券就給5％的獎勵金， 讓業者可提出更多優惠方案，每個月使用住宿券的人，也可加碼抽觀巴餐車。

體育局長李再立則說，去年只有運動場館業，運動券2.0版會把運動服務業加進來，可看職棒職籃，課程繳費也可使用，也會給廠商5％鼓勵。