亞大創辦人蔡長海（右2）、台達集團創辦人暨台達電子文教基金會董事長鄭崇華（右3）、亞大校長蔡進發（左2）、亞大現代美術館長潘襎（左1）一同參觀。（張妍溱攝）

亞洲大學與台達電子文教基金會30日共同舉行「地球.脈動中-生態與藝術特展」於亞洲大學現代美術館開幕，現場透過台達8K超高畫質投影機，帶給觀眾身歷其境的影像震撼。實體部分則展出台灣當代藝術家探索自然的畫作，結合亞大設計學院的沈浸式光雕創意，展期使用綠電，創造100％使用再生電力的展覽創新模式。

亞大創辦人蔡長海表示，由台達與亞大合作，經智慧大學與美感教育結合，推動守護地球的永續發展，是大學與企業的社會責任。亞大校長蔡進發指出，亞大1460門課程融入聯合國17項SDGs目標，正全力培育永續發展的「綠金人才」，將持續與台達產學合作，盡地球人責任。

台達集團創辦人暨台達電子文教基金會董事長鄭崇華強調，氣候變遷已經衝擊到全世界各個角落，使得許多物種在無聲無息中滅絕。希望藉由這個展覽，讓大家看到地球上豐富的生物多樣性和自然奇景。台達基金會副董事長郭珊珊則補充，基金會也以竹編方式，重現位於東北角海岸。

地景藝術家李蕢創作的藝術裝置「孕生」，蛋形外觀象徵守護珊瑚誕生，介紹台達投入東北角珊瑚復育工作，期能讓更多人關注生態議題。

亞大現代美術館長潘襎指出，結合當代藝術家江賢二、黃銘昌、楊恩生、葉子奇，透過他們的眼睛和心靈轉換而成的畫作，「凝視自然」有抽象的心靈律動、田園生活的意識展演、置身冰寒南極的生態觀察及老莊美學的自然本真。此外，結合亞大設計學院創意，沉浸式光雕「擁抱自然」，能深層體會人類對大自然的情感。

「地球.脈動中待展」展期所使用的電力皆由台達電提供綠色電力，總計28萬度電，全場100％使用再生電力的展覽；展期即日起至11月20日止，期間開放設籍霧峰區18歲以下民眾免費參觀。