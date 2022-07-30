太空人30日痛宰水手，太空人王牌投手韋藍德（Justin Verlander）壓制水手直到第8局才被他們打破鴨蛋，終場11比1大勝。韋藍德總計7.2局失1分，收獲本季第14勝與生涯第240勝，持續向個人第3座美聯賽揚獎邁進。

韋藍德7月結束時的自責分率為1.81，大聯盟史上年滿39歲的投手之中，也僅有「火箭人」克萊門斯（Roger Clemens）達到過這個數字，而且這還是韋藍德剛剛從韌帶重建手術（Tommy John）復出的第一季。

「這一切對於最近幾年來說是非常幸運，TJ手術，所有的努力復健，最後得以回歸取得成功。有很多人抱持懷疑，我必須相信自己，我擁有家人和隊友支持我，如果這真的發生了（賽揚獎）那將是很不可思議。」

Justin Verlander has reached 2️⃣4️⃣0️⃣ career wins. pic.twitter.com/WDNVLSwi0A — The Athletic MLB (@TheAthleticMLB) July 30, 2022

前一次先發韋藍德也是對戰水手，當時他7局失1分，他提到短時間對付同一支球隊比較困難。水手和太空人是同區球隊，韋藍德本季6度對戰水手取得5勝1負，水手打者還是打不到、打不好韋藍德的球。此戰他用掉94球，只有4球被以100英里的時速被打擊出去。

目前擋在韋藍德面前的是光芒王牌投手麥克拉納漢（Shane McClanahan），兩人同樣出賽19場，麥克拉納漢10勝3敗，在自責分率（1.76）、奪三振、被打擊率、每局被上壘率都贏過韋藍德，競爭相當激烈。