韓國男星李鍾碩去年退伍後，暌違3年回歸小螢幕主演新劇《黑話律師》（Big Mouth）昨（29日）晚開播成績不俗，以6.2％的收視奪下同時段冠軍，他昨天下午與同劇演員「少女時代」潤娥、金柱憲、玉子妍、楊慶元及導演吳忠煥出席記者會，李鍾碩首度扮演人夫，聊到劇中和潤娥搭檔，他表示「因為是認識非常久的朋友，能夠一起演夫婦覺得很激動」，潤娥也笑回：「老公是李鍾碩的話，我覺得不需要考慮，也沒有需要擔心的地方。」

該劇描述李鍾碩飾演運氣超背、勝訴率只有10％的三流律師「朴昌浩」，因總是說大話，被人們戲稱為「大嘴巴」（Big Mouth），但在接下一宗大案件後，卻遭敵人指控是詐欺犯，含冤入獄。為在獄中生存、並證明自己的清白，朴昌浩不得不變身為天才騙子「大老鼠」（Big Mouse），潤娥飾演為他洗刷冤屈的護理師老婆「高美好」，因此2人同框的畫面並不多，李鍾碩說大家好像都相當期待他們的夫婦演技，但其實很多戲份都是分開拍攝，「比起面對面，在各自位置上演戲的情況反而更多」。

李鍾碩、潤娥首度搭擋演出夫妻。（Disney＋提供）

因為自己幾乎都是在監獄裡，李鍾碩說，看著剪輯片段中潤娥在外面為他孤軍奮戰的模樣，「我也感受到了那份感情，所以也更加努力地去演了」，潤娥也對於一起拍攝的部分較少感到相當可惜，所以只好把對彼此的依戀的感情都傾注在所有回憶場面中，並直誇，李鍾碩在演戲的過程中，細膩地展現各種小細節的部份，更是讓她留下非常深刻的印象。

李鍾碩也提到暌違3年回歸小螢幕的感想，他表示「很抱歉讓粉絲等那麼久」，並提到因為該劇是他繼《當你沉睡時》後再度與導演吳忠煥合作，「一直想說如果還能再合作一次該有多好，他除了是我很尊敬的導演外，也是跟我關係很要好的哥哥，我們苦惱過後，決定一起拍一部沒嘗試過的題材」，也提到自己「演戲時很常感到緊張，並不是因為很久沒拍戲，而是因為這部劇有很多困難的場面，所以很依賴導演，會一直詢問他。」也因此膝蓋受了不少傷，「我原本膝蓋就不好了，因此這次得更加注意。」

導演吳忠煥也說「高美好」是讓他苦惱的角色，因為必須很堅強，又要對大家都像天使一樣，是個帥氣又善良的角色，尤其是要能夠說服每個人，「我那時候就想如果是潤娥來演應該不錯，沒想到李鍾碩也跟我有一樣的想法。」潤娥也說這次的演出，除了得學習專業醫療用語外，「也因為美好是個外柔內剛的角色，花了很多心情在揣摩調節情緒這方面」。另外，飾演醫院院長「玄珠熙」的玉子妍也大讚潤娥的美貌，笑喊「第一次見到她是在劇本閱讀時，真的太漂亮了，害我在和她對戲時，都忍不住一直盯著她的臉而忘記要演戲了」。

《黑話律師》每周五、六晚間在Disney＋獨家跟播韓國。