香港行政長官李家超今早下鄉到深水埗區，就新一份施政報告聽取市民意見。李家超在政務司長陳國基陪同下，先到訪一廈劏房大廈，了解如何改善劏房結構安全以及成本等問題，再上樓與住戶見面。 這是他上任後首次下鄉。

李家超在社交網站稱，與一個中學生及家長見面，該學生獲得社區中心資助學習小提琴，但考級費用昂貴，因此一直未報考。他希望由政務司長領導的「弱勢社群學生擺脫跨代貧窮小組」，可以協助更多有志向，但受制於經濟環境的年輕人，為他們創造更多機會和希望，協助向上流和發揮所長。