因疫情停辦2年的中職明星賽今年復辦，雖然洲際棒球場下午下起大雨，但仍澆不熄球迷熱情，這次賽制採取「中華隊vs.明星隊」，昔日平鎮「黃金二游」江坤宇、林靖凱也再度連線。

這次明星賽江坤宇、林靖凱同在中華隊，江坤宇鎮守游擊、打第2棒，今年移防游擊的林靖凱重回二壘老本行、打第9棒，也讓球迷十分期待兩人再度連線。

對於兩人再度攜手鎮守二、游，江坤宇坦言兩人事前沒有討論，「就場上隨機應變就好，我相信我們的默契還在。」昨天入住飯店發現兩人房間在斜對面，「有過去串門子，但都不是在講棒球的事。」

能夠在職棒場上重現平鎮「黃金二游」，林靖凱也十分期待，雖然沒事前討但他也不擔心，「知道他的能力在哪裡，直接比賽見真章，看會在場上聊出什麼東西。」

今年林靖凱被移防游擊，但他認為自己的表現只能說是中規中矩，被問到是否有辦法做出跟江坤宇一樣的游擊美技，他笑著說：「真的沒辦法，那只有他可以，他的美技都很扯，尤其是右半邊反手接球，隨時飛撲出來，他不是被叫柯基嗎？真的是像狗一樣。」

而這次中華隊雖然是明星賽性質，但也可以說是明年經典賽的雛形，江坤宇也十分喜歡國際賽的氛圍，高中畢業就挑戰職棒的他，生涯印象最深的國際賽是U18世界盃，「那時候輸掉哭很慘。」

林靖凱聽聞後吐槽說：「阿坤什麼都哭，木聯沒進冠軍戰也哭，我沒像他那麼愛哭。」而他自己印象最深刻的國際賽是12強，對江少慶、張奕的表現留下深刻印象。