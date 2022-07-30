44歲女星徐懷鈺（Yuki），一出道後憑著《妙妙妙》、《怪獸》等夯曲爆紅，不過近年鮮少在螢光幕前曝光，就連社群網站都幾乎沒在更新，不過昨(29日)在instagram難得更新動態，再次引起網友討論，而她一傾身胸前出現神秘陰影，讓人充滿無限遐想空間。

徐懷鈺近來沒有公開行程，社群網站也幾乎沒有更新，讓粉絲直呼相當想念，昨(29日)在相隔4個月後於instagram更新動態，只見內容寫道：「這麼熱的天氣，我到底在哪裏」，接著不忘提醒眾人「大熱天多喝水沒事」，接著附上近距離自拍照，雖然戴著口罩無法看出表情，但感覺得出來氣色頗佳，一雙大眼睛更是炯炯有神，由於正值炎熱夏日，她僅穿著黑色背心就出門，不僅露出香肩及纖細手臂，一個傾身更讓胸前出現神秘黑影，讓人充滿想像空間，不過推測只是角度上的問題。

對於徐懷鈺罕見更新PO文，讓粉絲紛紛留言：「姐好美，很想妳」、「看到你出現就開心」、「 好久不見，頭髮都長了」、「對啊～你在哪裏啊？好久沒出現了」、「很漂亮的眼睛」、「永遠青春洋溢」、「女神好久不見」、「姐的瀏海想到之前的專輯，有夠凍齡」、「夏天的姐依然美麗」。

即將於8月舉辦個唱的歌壇老將趙傳，預計邀請徐懷鈺當嘉賓，他表示兩人曾是同門師兄妹，當年還一起跑校園演出，更不忘大讚她唱跳實力堅強，從出道以來給人滿滿活力，演唱會勢必要帶著台下粉絲跳一波，對於兩人時隔多年再度合作，他表示一切都是「上天的安排」。