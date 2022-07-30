2020新埔水梨節30和31日天2在新埔鎮農會農業廣教育中心登場，今年因雨水過多，最早接穗的豐水梨，產量減了5成，陸續接穗的蜜雪梨及新興梨等品種，產量和品質都很不錯，現場展售攤位吸引很多民眾前來選購。

「暢遊新埔呷好梨！」縣長楊文科表示，柿餅和水梨是新埔鎮2大農產品，水梨栽種面積有110公頃，品種以豐水梨、蜜雪梨及新興梨為大宗，農友接穗栽種的技術純熟，品質都相當好，歡迎各地民眾前來新埔暢遊三街六巷九宗祠，品嘗最優質的水梨。

農會總幹事曾庭熙說，今年雨水多，先接枝的豐水梨穗開花後，結果率差，產量減少了一半以上，農民藉著豐富經驗及技術，進行二次嫁接外，後續接穗的蜜雪梨和新興梨，產量和品質都很好，尤其香甜多汁的蜜雪梨，果品風味極佳。

農會以地產地銷方式辦理水梨節活動，現場攤位都販售最新鮮的果品，梨農們都提供現場試吃，讓民眾品嘗後再選購，買氣熱絡。

農會響應公益活動，加碼推出憑5張7月發票就可兌換農特產，FB按讚打卡或加LINE好友送好禮，規畫暢遊新埔呷好梨之一日農村小旅行活動，有九芎湖休閒路線及大墩山休閒路線等，吸引很多民眾參加。

水梨節在開幕後，新埔各社區輪番上台表演，教育中心教室有蜂蠟防蚊護手霜DIY教學、紓壓青草槌DIY體驗、水梨瑜珈chill體驗、水梨料理食農教育教學，會場則有投梨爭霸賽、客家米食品嘗、北茶文化教學體驗等豐富活動，熱鬧滾滾。

曾庭熙歡迎各地民眾這2天造訪新埔客家小鎮，支持在地國產農產品，參加DIY體驗和小旅行，保證收穫滿滿！