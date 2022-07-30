高雄市政府經發局「DAKUO×KO-IN」新創系列課程，以ESG為主題，吸引不少企業參與。（柯宗緯翻攝）

面對全球極端氣候，碳排放從減碳走向淨零目標在即。高市府指導、安永聯合會計師事務所近日在KOIN智高點舉行「新創與企業不可不知的國際碳排趨勢與永續商機」論壇，吸引線上線下近百小企業主參加，期待推動綠能新政，讓高雄從重工業城市邁向低碳城市。

安永企業管理諮詢公司總經理黃昶勳指出，英國將零碳排視為「綠色工業革命」，而日本也提出「2050綠色成長戰略」、國發會在3月底公告台灣2050淨零排放路徑及策略。

黃昶勳認為，EGS可以說是一條不會回頭的路，對台灣多數中小企業而言，「沒有ESG，就沒有訂單」、台灣企業如何在這波綠色轉型中找到新競爭力？期待透過這次座談，盼能凝聚共識。

蟲洞科技總經理許國洲則提到，台灣7成是製造代工產業，品牌實施綠色品牌，勢必要求上游供應商降低二氧化碳的排放量，影響整體上、中、下游全程供應鏈，但台灣中小企業普遍資訊化程度不足或仍在觀望，造成數位供應鏈難以串聯。

許國洲也分享從電子業到塑膠產業、不同業態要如何應用自動化數據蒐集、數位工具監測、預測並減少碳排等解決方案，讓數位化跟減碳同步進行。「機會與挑戰並行、趨勢不會改變、準備好的人才能迎向趨勢」。

然而，如何實現「淨零」？恆生能源執行長洪嘉隆強調，全球能源系統若能從原本依賴化石燃料轉變為潔淨技術，便能實現「脫碳」，在這前提下，創電和儲能技術需要不斷更新和突破。

洪嘉隆與團隊不斷研發及專利布局，成功開發自循環發電系統，透過改變發電機的結構提升能源發電量。這項研發在今年5月取得日本企業10萬台自循環供電系統之供應備忘錄；此外，也在高雄巿政府經濟發展局轄下KO-IN智高點新創基地輔導及協助，授權日本企業MTC LLC代理日本銷售權。

高市府經發局DAKUO×KO-IN、安永企業管理諮詢服務公司舉辦推出一系列講座，從創業初期不可不知實務教戰（商模營運紮根）創業全武攻略實戰祕笈（技術巿場培力）及創業360度世界趨勢，以完整的培力課程助攻新創掌握新產業脈動。下次課程8月9日、主題「解密專利佈局·做好企業估值」報名連結：http://www.surveycake.com/s/1pQQx