員林市民也能拿著「幸福卡」，免費搭乘員林幸福巴士，路線涵蓋全員林41里，各大景點、醫院、市場等，羨煞許多外縣市的民眾。公所提供／吳建輝彰化傳真）

受到少子化影響，號稱全台最有錢鄉鎮彰化員林市，今年人口數跌破12萬3000人，公所為提高生育率，宣布新生兒營養補助加碼，從原本每胎6000元，提高到8000元，市長游振雄表示，該政策去年就提出今年上路，除了育兒之外，社會福利也做好做滿，年初推出的幸福巴士，員林市民也通通免費。

員林公所表示，公所公庫經費目前尚有4億餘元，今年歲出約10億多元，歲入也將近10億，去年約有1100多位新生兒，換算需約600餘萬經費，就算提高第一胎補助到8000元，依公所目前的財政狀況，還是可以負擔的。只要新生兒初設籍員林，新生兒父母一方設籍員林滿一年以上，未中途遷出且申請時持續在籍者，都可請領。

員林市長游振雄解釋，民眾若要同時領縣府與公所的生育津貼，會有重疊問題，市民領取公所生育津貼6000元後，縣府只能核發2萬4000元，因此公所將科目改成新生兒營養補貼，因此能夠領到縣府3萬的生育津貼，又能領到公所的新生兒營養補貼，總共3萬8000元，一舉兩得。

游振雄說，新生兒營養補助原本是每胎6000元，即日起調高至一胎8000元，第二胎1萬6000、第三胎3萬2000元，第四胎以上則可以領到6萬6000元，另外首胎產下雙胞胎，還可以領到3萬元，第二胎再生產雙胞胎的話，則可以領到第二胎1萬6000元加第三胎3萬2000元，合計4萬8000元。

另外員林公所在世代會的支持下，編列7000餘萬發行「幸福卡」，只要申請就有600元的開卡禮，可以在合作的百家特約商店優惠消費，另外也能拿著幸福卡，免費搭乘員林幸福巴士，路線涵蓋全員林41里，各大景點、醫院、市場等，羨煞許多外縣市的民眾。