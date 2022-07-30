主持群到墾丁員工旅遊竟變經營「一日快閃餐車」。（TVBS提供）

大夥頂烈日在海邊賣甜甜圈堡。（TVBS提供）

TVBS實境節目《來吧！營業中》本周播出最後一集，延續上周的員工旅遊，疑神疑鬼的主持人們，真的信以為是「度假之旅」，沒想到一早收到指令，要經營「一日快閃餐車」，幫助墾丁的流浪動物庇護所。聽到有任務的大家立刻作勢，招手攔計程車。姚元浩苦笑說：「我真的以為是員工旅遊，結果還是被騙了！」

主持人們前一天睡前規劃要去哪些景點玩，收到任務後，雖不甘願，但也立刻呈現備戰狀態。由店長庹宗康出來分工，炎亞綸、姚元浩負責熱食，吳映潔負責甜甜圈，庹宗康及楊銘威則負責翻修餐車。

在烈日底下擦車的庹宗康跟楊銘威，見到本日小幫手林莎的前來，立刻露出燦爛笑容。大家為了「一日快閃店」治裝，林莎一襲露背性感長洋裝，讓所有男生瘋狂叫好。姚元浩也爆料，林莎來當一日小幫手，是楊銘威許的願，在最後一集願望終於實現。楊銘威也笑說：「賞心悅目。」

《來吧！營業中》餐車在墾丁快閃，果然引起現場民眾排隊。庹宗康也表粉絲在大太陽底下，只為了支持「快閃餐車」，等待了50分鐘，真的很感動。

本周是《來吧！營業中》最終回，5位主持人講出內心最想跟「老屋」說的話，炎亞綸也感性地說，「不僅僅想念一小部分，吵架跟開心都會很想念。」楊銘威則透露一開始真的很痛苦，但這節目讓他成長許多。

吳映潔謝謝觀眾很認真的看節目、剖析每一個人，希望大家都能記得這半年。庹宗康發現從第一集到現在大家真的改變了很多，現在只要一個指令，馬上可以上工。最後姚元浩也落淚感性地分享：「所有事都有結束的一天，這是我做過最開心的事。」