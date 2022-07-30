新豐鄉坡頭漁港南北兩道凸堤將辦延伸工程，解決長久以來的飄沙問題。（羅浚濱攝）

縣府辦理新豐鄉「坡頭漁港南北堤延伸工程水工模擬計畫」，預計興建兩道凸堤，解決長久以來的飄沙問題，坡頭村漁民希望能增加船席位，農業處長范萬釗指南北凸堤延長，並未擴大內泊區，重要的是坡頭漁港解除土地使用管制後，將成為新竹海岸線重要的觀光休閒據點。

坡頭村長朱錦長表示，坡頭漁港的船隻有100多艘，船席位就像停車格一樣，經常出現爭搶情形，漁民們都希望南北堤延長後能增加船席位，不用再老遠跑到新竹漁港停泊。

范萬釗說，坡頭漁港飄沙問題嚴重，縣府每年都要花500萬元清淤，2020年委由海洋大學辦理改善規畫研究計畫，漁業署核定520萬元辦理水工模擬計畫，預估將以9212萬元辦理南北堤延伸工程。

海洋大學規畫坡頭漁港北堤延長25米後，轉65度朝西南向延伸120米，南堤延伸25米後朝西延伸30米，經過水工試驗可解決港區80％的飄沙問題，免除漁船無法入港停泊及年年清淤問題。

范萬釗說，該計畫並未擴大內泊區，因此船席位仍維持現有80席，不過坡頭漁港周邊4公頃原屬未登錄地，縣府經過7年的努力，今年3月終於取得開發許可，解除土地用管制問題。

范萬釗指坡頭漁港2018年以5420萬元，改善浮動碼頭、港區道路及照明、曳船道、牆面美化及入口意象，2020年獲得漁業署金鑑漁港一星獎，在取得特定目的事業用地許可後，週邊4公頃用地將可做有效開發。

范萬釗指出，新竹縣11.8公里海岸線，還未有形成像新竹漁港的觀光遊憩據點，坡頭漁港取得特目地，解除土地使用管制後，縣府明年已編列500萬元將進行整體規畫。

范萬釗說，坡頭漁港未來將興建漁市場和漁具倉庫，平時有漁貨買賣外，預計規畫有漁村體驗、虛擬實境濕地等教育展示的多功能漁業場館，成為新竹縣海岸線重要觀光遊憩據點，在桃竹自行車道串聯後，更能成為海岸自行車道的中繼站。