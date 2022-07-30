日本正遭受第7波COVID-19疫情侵襲，目前暫未發布「緊急事態宣言」等具強制力的防疫對策，而是針對Omicron亞型變異株BA.5新設「BA.5對策強化宣言」。

讀賣新聞報導，日本政府29日針對BA.5流行決定一項防疫新對策，只要各地出現專責病床使用率超過5成等情況，地方政府可提出對策強化宣言，籲請當地重症風險高的高齡者等族群避免出入高風險場所、重症風險低的民眾自行快篩，及籲請民眾減少餐飲店內用時間。

日本經濟新聞報導，日本政府所提新對策名為「BA.5對策強化宣言」，可以在未發布「緊急事態宣言」或「防止蔓延等重點措施」的情況下，讓地方政府藉此籲請民眾「自肅」（自我克制）配合防疫。

即使正遭受第7波疫情侵襲，但首相岸田文雄對限制民眾活動仍持審慎態度；隨新增確診病例快速增加，日本政府也被迫提出新對策。

希望提出強化宣言的地方政府須先跟中央政府進行協調，由中央政府決定哪個地方可以實施。中央政府也會視需要對地方政府提出防疫建議，或派遣員前往協助。

各地方政府基於發布強化宣言，可以預想將籲請民眾配合進行防疫措施，但因有別於依法發布的「緊急事態宣言」及「防止蔓延等重點措施」，所以即使不遵守強化宣言的籲請也沒有任何罰則。