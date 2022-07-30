苗栗縣政府再度蟬聯推動客語優等單位獎，客委會主委楊長鎮頒發5百萬元獎金，由苗栗縣長徐耀昌代表接受。（苗栗縣政府提供／謝明俊苗栗傳真）

苗栗縣政府再度蟬聯推動客語優等單位獎，另有11鄉鎮市獲獎。（苗栗縣政府提供／謝明俊苗栗傳真）

苗栗縣政府再度蟬聯推動客語優等單位獎。（苗栗縣政府提供／謝明俊苗栗傳真）

苗栗縣政府致力客家語言文化薪傳，在推動客語方面更是不遺餘力，近日更獲評選為2021年縣市組全國唯一的優等獎殊榮，並有11個鄉鎮市還榮獲優等、佳等，獲獎數及總獎金均傲視全國。縣長徐耀昌29日帶隊在台北市張榮發基金會國際會議廳接受頒獎，他感謝客委會的肯定和縣府團隊的努力，為苗栗縣締造4連霸佳績，展現客家大縣風範。

客委會今天在張榮發基金會國際會議廳舉行「推動客語為通行語110年績優單位」暨「客家事務專業獎章」表揚典禮，由客委會主委楊長鎮主持，竹、苗兩位縣長親自到場受獎，帶回榮耀分享鄉親。

苗栗縣府文觀局指出，2021年評比結果出爐，苗栗縣政府成績亮麗，再度坐上縣市政府組優等寶座，且是全國唯一獲優等的縣市，獲500萬元獎金。另在鄉鎮市公所組部分，還有三義、頭屋、苗栗及公館獲評優等，大湖、西湖、銅鑼、南庄、獅潭、頭份及三灣獲佳等，共獲頒獎金1240萬元，總獎金及獲獎數均排名全國第一。此外，個人部分還有甘耀明及邱一帆等多人，獲頒「客家事務專業獎章」，再為苗栗增添不少榮耀。

縣長徐耀昌表示，很高興連續4年上台領取這個榮耀的獎項，尤其蟬連縣市組優等獎4連霸，全國「打頭名」，難能可貴，感謝客委會和評審團的肯定，這份榮耀不僅是縣府與獲獎11個鄉鎮市而已，也應分享給所有攜手薪傳客家語言文化的大老和鄉親。

徐耀昌說，苗栗縣客家人口占全縣6成2，18鄉鎮市都是客家文化重點發展區，相關客家事務都是縣府責無旁貸的施政，所以他去年就帶領單位主管一起報考通過客語初級認證，縣府公教人員通過客語認證比例也全國第一，另也持續辦理客家歌謠、採茶戲、廣場舞活動，編印客語數位日曆，並結合國營事業和民間企業推廣傳承客家語言及文化，把這些內涵都融入日常生活，達成「客家就係生活，生活就係客家」客家大縣目標。