中職明星賽今天在洲際棒球場登場，頂替受傷的隊友吉力吉撈・鞏冠參賽的拿莫・伊漾頂著新髮型亮相，他笑著說：「這是明星賽限定，希望能夠帶給大家開心的兩天明星賽。」

拿莫透露，進職棒首年有嘗試過爆炸頭，這是以前NBA球星艾佛森（Allen Iverson）為發想，生涯首次嘗試辮髮，「光綁這樣就花了4個小時。」

因為鞏冠上半季尾聲時不慎弄傷膝蓋退出明星賽，由拿莫頂替參賽，另外還要參加全壘打大賽。之前就預告全壘打大賽要上演「模仿秀」的他，今天賽前也在休息室先「預演」一番，他笑著說：「連林桑（林威助）的動作都有模仿給隊友看，他們都說很像。」

拿莫說：「這次全壘打大賽是代替吉力打的，要帶著他的力量一起，所以我也沒有擬定什麼策略，就開心的揮棒就好。」

而這次明星賽中年紀最小的林子豪，首度參賽直呼興奮且緊張，這次他也要參加全壘打大賽，由統一獅教練周廣勝擔任餵球投手，「我們沒有討論要怎麼配合，他丟我就是球來就打，往天空打，看球能不能被風吹出去。」

林子豪透露，之前春訓時也有3分鐘特打訓練，「打到一半時想說時間怎麼還沒到，到後面會很痠、很喘，打完只能放空。」而他自己看好拿莫、陳子豪能在全壘打大賽脫穎而出，他笑著說：「我的話是只要有打1支出去就好。」