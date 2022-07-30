靜宜大學董事長暨台中教區主教蘇耀文（右），代表教廷頒贈「十字架奬章」給卸任校長唐傳義（左）。（陳世宗攝）

新任校長林思伶宣誓就職，強調「愈在地愈國際、愈偏鄉愈科技」是學校未來的目標及策略。（陳世宗攝）

靜宜首位女校長林思伶就任，將帶領靜宜開創新局！（陳世宗攝）

靜宜大學今天舉行第12任校長就職感恩彌撒暨交接典禮，前教育部長吳清基、吳思華及考選部長許舒翔等，各界代表參與盛會，共同見證歷史一刻。（陳世宗攝）

靜宜大學今天舉行第12任校長就職感恩彌撒暨交接典禮，前教育部長吳清基、吳思華及考選部長許舒翔等，各界代表參與盛會，共同見證歷史一刻。（陳世宗攝）

靜宜大學30日舉行第12任校長就職感恩彌撒暨交接典禮，由美國佛羅里達州立大學教育科技博士，曾任教育部政務次長、文藻外語大學校長等要職的林思伶接任，成為靜宜首位女校長。她表示，靜宜是主顧修女會所創辦以慈愛與正義為宗旨，未來將以「在一切事上愛與服務」傳承靜宜精神；秉持「愈在地愈國際、愈偏鄉愈科技」，奠基台中連結國際並透過僕人式領導打造幸福校園。

靜宜大學董事長暨台中教區主教蘇耀文代表教廷頒贈「十字架奬章」給卸任校長唐傳義，表彰他擔任12年靜宜校長及主敎團敎育委會執行秘書，任內成功推動教廷敎育聖部和中華民國敎育部簽訂相互承認學位的卓越貢獻；校方同時透過線上直播，讓全球姐妹校能夠傳遞祝福、校友即時觀禮，見證靜宜歷史的一刻。

蘇耀文主教說，新任校長林思伶是位天主教信友，畢業於台灣大學、哈佛大學教育學碩士、佛羅里達州立大學教育博士，曾任輔仁大學副校長、文藻外語大學校長、教育部次長等職；無論學識、資歷、品格、理念、國際觀及信仰，多面向臻備。相信以她學養俱佳豐富經驗，必能帶領學校應對當前高等教育的各項挑戰，使校務發展繼續提升並邁向新的紀元。

蘇耀文期勉林思伶傳承創校主顧修女會的精神及教育使命，以「全球性思維、在地化行動｣的精神深耕在地。對內則優化研究教學、對外能回應社會所需，為學校創造在地價值，並實踐「大學社會責任USR｣，秉持社會創新理念，積極結合其他學校、團體、企業及專業社群等組織，以進行跨學術領域合作及資源整合，培育服務人群、貢獻社會，連結國際的人才。以實現「培育具國際觀、專業就業能力及利他思維的社會公民」的教育使命，成為具社會責任、卓越教學、特色研究、永續利他的國際化大學。

林思伶表示，天主教學校是靜宜很大的特色，如何讓天主教「對人的尊重、對學生的愛、對師生尊重」的福音特色彰顯出來，讓「愈在地愈國際、愈偏鄉愈科技」是學校未來的目標及策略。學生愈瞭解城市，愈能透過所學專業與國際連結！

林思伶說，她上任後將深耕靜宜所在地，引導學生更瞭解大台中的教育、文化及經濟等；並透過靜宜原住民專班、新住民語言與相關課程及食品營養等特色專業與國際連結。未來也將以創意活絡校園，讓學生願意在校園中學習與生活；「愈偏鄉愈科技」則透過數位科技加速學習，讓學生利用課餘時間創業或實習。

對內則打造幸福的校園，林思伶指出，未來將以心靈健康、幸福校園及永續綠色大學為主軸，增加學生的信心及學習風氣。「如果有一種領導可以讓人類社會永續發展就是『僕人式』領導學」，希望藉此幫助師生，甚至與高中端連結。

卸任校長唐傳義感謝天主讓他有機會在該校服務，學習與實踐創辦靜宜的主顧修女會「以愛傳愛」的精神。他同時感謝全體同仁多年的勉勵與指正，能彼此陪伴、合作共融是很好的經驗；未來將以教師身分繼續培育偏鄉教育及醫療人才，並持續推動「愛、慈悲與正義」的志業。

1968年自靜宜女子文理學院(靜宜大學前身)商學系畢業的孫豐林，為感謝主顧修女會修女們在求學時期的照顧及協助，她不僅持續回饋天主教會與母校，更選擇在新校長就任典禮時捐款；希望號召更多的校友一起共襄盛舉，支持推動校務發展，形成善的循環。

今天與會有前教育部長吳清基、吳思華及考選部長許舒翔、前監察委員蔡培村、前台灣省政府教育廳長陳英豪、駐教廷大使王豫元與各大學校長與教職員生，和企業界代表等參與盛會，共同見證歷史的一刻。