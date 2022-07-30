最近天氣高溫炎熱，不少人喜歡來杯冰涼的飲料降火氣，不過腎臟科醫師陳彥成提醒，市售的飲料含糖高，若把飲料當水喝，小心不利腎臟，或是糖尿病找上門，建議可喝麥茶、檸檬水、洛神花茶，既消暑又健康。

陳彥成近日在臉書粉專PO文指出，不少民眾總以為等到腎臟不好再來控制飲食就好，但其實這樣的觀念大錯特錯，實際上若每天攝取過多糖分，會讓體內糖分升高，相對體內蛋白質下降，久而久之抵抗力變差，糖尿病也會悄悄找上門。

陳彥成表示，炎炎夏日，許多人喜歡喝碳酸飲料，但其實電解質的磷含量較高，長期喝除了對腎功能有影響外，也容易造成腎小管以及泌尿道結石、感染，影響腎功能。

另外，咖啡跟茶也受到不少人喜愛，其實偶爾喝也沒問題，但是特別是濃茶或是生茶類，裡頭的磷含量也比較高，長期喝除了影響身體鈣化，也可能造成腎結石，如果水喝得少，平常都喝可樂、咖啡、茶，就容易造成急性腎臟病或慢性腎衰竭。

陳彥成接著提醒，蔬果汁雖然維生素含量高，但是鉀離子也高，天天喝的話會影響血壓，若平時血壓就比較低，再把蔬果汁當水喝，可能讓血壓進一步下降，且其糖分也較高，可能會讓血糖偏高，間接造成腎臟負擔。尤其是年長者可能腎功能較差，這時鉀離子在身體累積，腎臟排不出去，時間一久就容易造成腎功能下降、心律不整。

對此，陳彥成建議，除了白開水之外，也可以改喝較為清淡的麥茶，以及檸檬水、洛神花茶，促進唾液分泌，讓人感覺到清涼解渴之餘，也不會造成腎臟或身體的刺激。