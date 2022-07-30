香港男團「MIRROR」28日晚間在紅館舉行演唱會時發生嚴重事故，一片大型螢幕因鋼索斷裂從天而降，砸傷了兩名舞者，其中傷勢最重的阿Mo傳聞有可能脖子以下癱瘓，昨(29日)晚間醫師為他進行約8小時的手術，如今醫生仍研判他處於「病危」狀態。

據《香港01》報導，兩名舞者李啟言（阿Mo）及張梓峯（阿峯）日前在MIRROR的演唱會上被螢幕砸傷，MIRROR的12名成員原本未發聲，昨有人發現當中邱士縉（Stanley）的IG頭像換成黑畫面，還取消關注公司官方IG，疑似想表達抗議，但稍早他在限時動態表示報導不實，抱歉給大眾帶來誤會，現在最重要的是替阿Mo祈禱，其他請外界不要妄加猜測，查詢他追蹤名單後，也發現他已追蹤回公司帳號。

MIRROR成員邱士縉（Stanley）將IG換成黑畫面。（圖／翻攝自stanleysc_ IG）

而另一名傷勢較輕的舞者阿峯，昨已經在家人陪伴下出院回家靜養，返家後他在IG依舊關心阿Mo狀況，因此轉發了相關加油打氣的文字，上頭寫道阿Mo的傷勢是頭部和頸部受傷，希望大家為他禱告，而阿Mo的父親是李盛林牧師，知道兒子出事後和太太已經急忙趕回香港，希望眾人也能為他們的旅程的安全禱告，「求神的平安和安慰臨到他們和家人同在，因為他們非常擔心啟言」。

邱士縉（Stanley）否認取消關注公司帳號。（圖／翻攝自stanleysc_ IG）

報導指出，阿Mo受傷的部位是頸椎第4及第5節爆裂移位，還有脊髓神經線斷裂等，負責救治他的伊利沙伯醫院發言人今下午發聲明，表示昨晚替阿Mo完成了骨科手術，過程中需插喉麻醉，「按照既定臨床情況分類準則，傷者暫被列為情況危殆，而傷者維生指數穩定」，未來必定會盡全力幫助傷者康復。