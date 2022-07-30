新竹縣尖山鄉山區下午出現豪大雨，台電指有樹木傾倒導致線路跳脫，1點45分造成錦屏村、梅花村及花園村一帶共2858戶停電。台電隨即轉供並派員搶修，3分鐘內復電逾8成2393用戶，再於2點時45分復電逾9成7的2799戶，剩餘59戶積極搶修中。