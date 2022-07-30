竹縣尖石鄉大雨樹倒 造成停電陸續修復 15:532022/07/30 中時 羅浚濱 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 尖石鄉大雨樹倒，造成多戶停電。(示意圖/shutterstock) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 新竹縣尖山鄉山區下午出現豪大雨，台電指有樹木傾倒導致線路跳脫，1點45分造成錦屏村、梅花村及花園村一帶共2858戶停電。台電隨即轉供並派員搶修，3分鐘內復電逾8成2393用戶，再於2點時45分復電逾9成7的2799戶，剩餘59戶積極搶修中。 去年出3大包 台電年終爽領4.4個月 苗栗縣今新增643例 國內猴痘口服抗病毒藥物已進口 北市近萬顆變電箱有起火隱憂 議員促「拆彈」 #尖石鄉 #停電 #新竹縣 #台電 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 竹縣新埔水梨節登場 買氣熱絡 15:162022/07/30 生活 竹縣坡頭漁港解除土地管制 變身海岸線重要觀光據點 15:232022/07/30 生活 竹北50座YouBike2.0站點全數啟用 明年增設新豐湖口竹東 15:042022/07/29 寶島 竹縣33名新卸任校長交接 楊文科勉勵莫忘初衷 15:222022/07/29 寶島 投資客瘋炒房！全台「炒短線」1年爆賺220億 10:412022/07/29 房市新訊 苗栗縣＋612例 新冠未停登革熱又起 14:302022/07/30 生活 竹縣＋657 假日社區接種站開打 平日衛生所持續服務 14:032022/07/29 生活 國營事業考成獎金出爐 台電部份員工因造成停電獎金歸零 22:022022/07/29 財經 冷氣照吹沒在省！收0元帳單超驚喜 他曝真實原因 23:022022/07/29 生活 竹縣＋585例 長者打疫苗拿千元禮券倒數2天 14:542022/07/30 生活 生活熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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