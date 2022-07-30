智慧零售解決方案供應商拍檔(3097)公告上半年合併營收13.96億元，年增7.3%，創拍檔近3年以來新高。而在亞太區域的軟體與加值服務營收成長年增11.3%，服務客戶門店數累積超過1萬4100家。

上半年拍檔歸屬母公司業主淨利0.6億元，年增加41%，上半年基本每股盈餘0.8元，較去年同期EPS 0.57元增加41%，並創17年來新高。

自疫情興起，由於原物料持續短缺及價格高漲，加上運輸成本暴增，不斷考驗企業對於供應鏈管理之能力。在此嚴峻挑戰之下，拍檔除持續強化供應鏈管理外，同時透過佳世達集團大艦隊資源，有效整合供應鏈，穩定出貨，滿足全球市場需求。此外，拍檔持續往高附加價值智慧零售解決方案供應商的方向前進，大幅提高亞太區域的軟體與加值服務營業比重，降低仰賴硬體銷售之模式，在供需調節上更有餘裕。

展望下半年營運，拍檔科技除積極推廣相關軟硬解決方案外，並持續提供軟硬金服，深化亞太地區的OMO一站式服務，協助更多亞太地區餐飲與零售品牌數位轉型以及跨國展店的相關規劃。