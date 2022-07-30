民進黨桃園市長參選人林智堅30日中午在臉書上公開2016年研究計畫書草稿等資料自清。但國民黨台北市議員徐巧芯發現，看到其中有紅色字標註「請智堅自我發揮一下」，質疑按照這句話的邏輯，其他部分都是別人提供的，炮轟「一份沒辦法證明是自己寫的文件，拿出來當證據，太搞笑了吧。」
林智堅公開提供給台大學倫會審查資料，包括2015年8月11日陳明通投稿論文、2015年12月林智堅研究大綱、2016年2月1日林智堅研究計畫書草稿、2016年2月1日陳明通教授信件紀錄、2016年5月18日林智堅口試申請紀錄，還有2022年7月5日陳明通公開聲明截圖及2022年7月23日陳明通聲明。
徐巧芯說，林智堅提供的「證據」當中一打開就看到被紅色字標註「請智堅自我發揮一下」，請問到底在什麼情境底下，會出現這樣的標註？
徐巧芯指出，論文本來就是要自己寫才對，為什麼要特別請他這一段要「自我發揮」？按照這句話的語文邏輯，其他部分都是別人提供的，所以這段才要請他務必自我發揮不是嗎？
她批評，「一份沒辦法證明是自己寫的文件，拿出來當證據，太搞笑了吧。」
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。