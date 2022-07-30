共有百位老、中、青、少四代模特兒現身，一同走秀為車庫歡慶百年。（吳建輝攝）

市長林世賢說，車庫前走秀也是百年來首見，也歡迎所有鐵道迷，一同到彰化歡慶扇形車庫百歲生日。（吳建輝攝）

百位模特兒現身會場，包含老、中、青、少四代，有和扇形車庫一樣百歲的人瑞林文漢伯伯，還有年僅十歲的小小模特兒，在市長的帶領下一同步入會場。（吳建輝攝）

彰化縣彰化市為慶祝國定古蹟「扇形車庫」百歲生日，特別舉辦「扇形盛典慶百年」系列活動，30日在車庫前上演「時尚與古典撞擊」的時裝秀，共有百位老、中、青、少四代模特兒現身，一同走秀為車庫歡慶百年，市長林世賢說，車庫前走秀也是百年來首見，也歡迎所有鐵道迷，一同到彰化歡慶扇形車庫百歲生日。

百位模特兒現身會場，包含老、中、青、少四代，有和扇形車庫一樣百歲的人瑞林文漢伯伯，還有年僅十歲的小小模特兒，在市長的帶領下一同步入會場，場面壯觀，吸引許多民眾駐足拍照，為這百年難得一見的畫面留下珍貴影像。

公所表示，彰化市位於台灣縱貫鐵路山海線交會處，因此扮演鐵路網絡相當重要角色，1922年興建的扇形車庫，是國內碩果僅存的扇形車庫，更是蒸汽火車時代的代表性建物，其見證彰化在臺鐵的鐵路歷史具獨特地位，今年適逢百年生日，因此舉辦各式慶祝活動。

走秀的模特兒成員除了部分專業的，其餘則是名媛貴婦與建國科大美容系的學生，雖然並非專業出身，但事前都有經過曾擔任林志玲老師的丁秀毓所指導，在短暫的練習中，展現出最專業的面貌，獲得民眾熱烈迴響。

公所強調，接下來還有包括小朋友最愛的YOYO家族表演、馬戲團雜耍、夢幻泡泡秀活動，民眾也可以憑發票到「戶羽機關車園區及小公園」體驗小火車、海盜船、f1旋轉賽車等，車站後方的扇步道光廊也將持續點亮到9月3日，也歡迎民眾到場打卡拍照。