國民黨台北市長參選人蔣萬安（左一）30日出席混東區潮FUN夏日趴活動，並且與現場的網紅合影，雙方互動熱烈。（季志翔攝）

台北市正副市長柯文哲（左二）、黃珊珊（右二）今下午合體出席東區商圈活動，逛商圈並與民眾合照。（陳薏云攝）

國民黨籍參選人蔣萬安（左二）在柯黃離開後，抵達東區商圈拜票。（陳薏云攝）

台北市正副市長柯文哲、黃珊珊今下午合體出席東區商圈活動，國民黨籍參選人蔣萬安則刻意晚一小時到場，雙方錯身而過，人氣不相上下，而近日綠營抓準北市議員秦慧珠稱「蔣萬安不適合路邊攤」狂打，蔣萬安也親自破除謠言意有所指地表示：我特別愛吃「抄手」。

柯、黃兩人逛市集時不時有民眾獻聲「凍蒜、柯總統」且爭相合照，媒體跟訪時黃珊珊嚴肅態度也被柯文哲校正，「受訪要保持笑容，不可以嚴肅，也不能說就這樣了」，試圖校正之前說黃珊珊放不開的個性。

柯、黃兩人約莫下午2點50分離開，蔣萬安則準時3點登場，同樣也有支持民眾合照，雙方人氣似乎不相上下，國民黨市議員王欣儀也前來力挺蔣萬安，陪同一起逐攤拜票。

而北市議員秦慧珠日前受訪一段「蔣萬安適合咖啡，叫他去吃路邊攤吃美食好像不太適合」，被綠營抓準猛攻蔣萬安不平民，對此黃珊珊被問及，打趣回應自己很喜歡吃路邊攤，更強調台北市的攤販精進計畫，讓路邊攤成為城市標竿，路邊攤沒有不好。

媒體也詢問蔣萬安是否不愛吃路邊攤，蔣萬安澄清謠言，表示自己都會在Instagram上分享自己愛去的夜市、路邊攤美食，秦慧珠議員也已解釋語意被曲解。蔣萬安另話中有話地表示，自己特別愛吃「抄手」，加上最近大家都喜歡分享「抄手」，弄得自己也很嘴饞。