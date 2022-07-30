碧昂絲昨(29)日發行了第七張錄音室專輯《RENAISSANCE》，但發行前一天就有美國歌手凱利斯跳出來表示碧昂絲有首歌曲未經過她的許可就私自取樣，對此感到相當不滿，在IG上憤恨不平的痛批自己的成果被碧昂絲剽竊。

美國歌手凱利斯(kelis)指控碧昂絲抄襲她的昔日歌曲，根據調查，碧昂絲的新歌《Energy》確實有取樣自凱利斯1999年的首張專輯《Kaleidoscope》中的歌曲《Get Together With You》。但凱利斯一開始並不知情，而是透過某位粉絲訊息，才知道自己的歌曲被碧昂絲使用，於是在IG上大肆抨擊碧昂絲。

但這件事的恩怨還要從凱利斯的首張專輯《Kaleidoscope》開始說起，當時凱利斯的唱片公司海王星(The Neptunes)創辦人Pharrell Williams 和 Chad Hugo簽下了凱利斯，而凱利斯在專輯中扮演的角色是演唱者，而非詞曲創作者，因此在詞曲創作上根本沒有凱利斯的名字。根據法裔音樂學家和伯克利音樂學院教授Joe Bennett 的說法，既然在法律上Pharrell Williams 和 Chad Hugo是唯一列出的詞曲創作者，因此當他們打算讓碧昂絲取樣歌曲時，並沒有義務一定要知會凱利斯。

先前碧昂絲PO出《Energy》的歌曲創作演職員表中，僅有Pharrell Williams 和 Chad Hugo有被記入，而凱利斯的名字沒有在上頭。但碧昂絲最近更新了一份官方曲目列表，上面詳記《RENAISSANCE》中所有採樣歌曲的歌手，這次就將凱利斯名字放上去，也代表凱利斯算是參與《RENAISSANCE》的一員，雖然有掛名了，但這種「強迫中獎」的感覺還是讓她非常不悅，但最不滿意的還是海王星(The Neptunes)持續剝削她的過往努力和權利。