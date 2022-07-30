「工會法」、「團體協約法」及「勞資爭議處理法」等被稱為勞動三法，希望加強勞工團結權發展，其中團體協約可以穩定勞動關係，促進勞資和諧，保障勞資權益，但據勞動部統計，截至今年第一季底仍生效的團體協約僅剩646份、相較於2020年底生效的824份減少甚多，勞動部表示，主要為單一工會團體協約仍在與僱主討論中。

據統計，我國團體協約生效件數最多時在2020年底、達824件，但之後就一路下滑，今年第一季僅剩646件。

勞動部表示，團協可分為定期及不定期2種，前者最多為3年，而件數下降原因為高雄市某教師職業工會仍與學校討論團體協約中，目前仍未談妥因此導致件數下件。

此外，依「獎勵工會簽訂團體協約措施」規定，依其團體協約內容給予5萬元至25萬元不等的獎勵金，勞動部提及，2016年至今年6月為止，共有358件申請、其中有7成的團體協約中訂有利潤分享或優於法令的條款。