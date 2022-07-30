國史館今舉行李前總統登輝先生逝世兩週年紀念─文物史料捐贈儀式暨新書發表會；李登輝女兒李安妮今對於把李登輝文物史料捐出表示，「雖然我一直認為，他是爸爸、這是我的爸爸」，但唯有透過作為公共財，價值才會被加持出來。

明天登場的「脫古改新：預約台日下一個五十年」學術論壇，原本也邀請月初遇刺身亡的日本前首相安倍晉三出席，明天蔡英文總統、日本駐台代表泉裕太泉裕泰等也將與會；李安妮表示，明天研討會，我希望不要只談李登輝跟安倍的情誼，多談印太大戰略。

李安妮致詞也強調，這次捐贈是第二批，還有後續，也希望國史館能繼續是他們可以信賴託付的機構。

李安妮今受訪指出，父親對她來說，一直是很矛盾，她一直認為「他是我的父親」，但是李登輝始終是大家的父親，「他所經歷及擁有的東西，家屬也應該不能私自擁有」。

她說，去年有李登輝學，她的心裡頭就有一個建構，李登輝是個個人，但相當程度是可以代表整個台灣，「李登輝學」相當程度就是建構「台灣學」，爸爸作為台灣人，壽命很長，但爸爸的壽命是相當程度跟台灣緊密結合，是附著在台灣這塊土地上的一個台灣領導人，因此在這樣情況下，所有文物，家屬私人不得擁有，應該公共財化。

她說，唯有公共財化，才會被珍惜，因為不同的人會有不同的詮釋，相信公共財化，把「台灣學」建構出來，然後推向國際。

她強調，做這件事一定要謹記，不是偶像崇拜，是透過它豐富材料及人生經歷，把「台灣學」建構起來。

提到國史館，她說，很高興這幾年來，國史館台灣味越來越重，越來越有台灣的元素及濃度，國史館是值得託付的機構，需要送到國外，全世界沒有一個地方比台灣國史館值得他們託付。