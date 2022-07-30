桃園市長鄭文燦與台鐵局長杜微今化身一日站長搖鈴啟程。（文化局提供／蔡明亘桃園傳真）

CK124蒸汽火車駛入富岡站，靜態展示至下午5時。（文化局提供／蔡明亘桃園傳真）

CK124蒸汽火車抵達富岡後，隨即開始踩街大遊行，為富岡注入熱鬧活力。（文化局提供／蔡明亘桃園傳真）

桃園富岡鐵道藝術節熱鬧登場，交通部台鐵局與桃園市政府合作舉辦，今吸引逾3萬人次參與，下午出動國寶級「CK124」蒸汽老火車，從中壢站緩緩駛入富岡站，沿線月台擠滿從各地來的鐵道迷搶拍，有幸搶到體驗搭乘票的乘客興奮直呼「煤炭味超有氣氛」下次還想坐！

桃園市長鄭文燦與台鐵局長杜微今化身一日站長搖鈴，為有「小王子」之稱的CK124蒸汽火車之旅揭開序幕，中壢站月台擠滿民眾，就怕沒卡到最佳拍照位，一睹老火車噴煙鳴笛出發的風采。今年加掛車廂提供80名幸運兒體驗搭乘，線上報名1分鐘秒殺，而在CK124抵達富岡後，隨即開始精彩的踩街大遊行，為富岡注入熱鬧活力。

專程從竹北來的陳姓民眾直呼，第一次搭乘蒸汽火車非常興奮，與過往只能拍照的感覺差很多，實際搭上車後，親身體驗老火車的煤炭味，氣氛十足，希望下次還能再坐一次；另名來自新豐的林姓民眾則說，平時都有在追火車，看到今年有CK124搭乘體驗立刻手刀搶票，順利在今天回味小時候的回憶。

鄭文燦表示，CK124蒸汽火車自1936年開始服役、1979年退役，今天從中壢開進富岡，沿線超過2萬名鐵道迷前來捕捉珍貴鏡頭，使用近百年的蒸汽火車頭，經台鐵維修後還能使用，令大家驚訝，火車散發出濃濃的蒸汽味，也是鐵道迷爭睹的原因，希望CK124能滿足鐵道迷的想像。

杜微也提到，富岡站對台鐵有特殊意義，雖規模不大，但擁有客運、貨運與在地文化氣息，且也是台鐵維修重鎮，日前已將最重要的維修基地台北機廠遷移至富岡，並正名為「富岡機廠」，這次鐵道藝術節也有參訪團可入廠參觀。此外，明日起在富岡焊軌隊第一股線道也有鐵道文化展，展出R6柴電機車、守車與PP車廂，民眾可近距離接觸，瞭解鐵道文化。

文化局說明，富岡鐵道藝術節系列活動延續至8月7日，共規畫11場主題活動、6場音樂表演、3大主題展覽，還有27件裝置藝術作品在富岡車站及周邊街區。隨疫情趨緩，國內旅遊人數增加，鐵道旅遊也逐漸受重視，富岡結合地景藝術、埤塘風光、小鎮歷史風情，是鐵道旅遊首選。