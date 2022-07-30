近期台灣棒球好手紛紛在大聯盟、青少棒賽等舞台登場，而今天效力響尾蛇的我國19歲左投林昱珉用好表現再次吸走目光，這場比賽格外重要，因為他迎來小聯盟1A初登板，林昱珉繼續憑藉新人聯盟的三振功力繳出好投，主投5局送出9次三振無失分，最後奪下生涯首場勝投，強勢演出沒讓球隊看走眼。

林昱珉去年加盟響尾蛇，先從新人聯盟起步，繳出亮眼成績，雖然戰績僅0勝2敗，但自責分率只有2.35，23局就能飆出41次三振，壓制力相當驚人，也藉此得到升1A機會。而今天他於小聯盟1A初登板就鎮壓全場，主投5局僅被敲2安打無失分，有9次三振1次保送，球隊最後以16：1獲勝，他也拿下生涯首勝。

林昱珉去年6月從穀保家商畢業，隨後入選U23世界盃中華隊，提前體驗國際賽，出戰2場先發分別投出4.2局失2分、4局失1分成績，雖然成績普通，但最快球速近150公里，證明身手仍不錯，歸國就到開南大學報到，今年2月以52.5萬美元(約台幣1463萬)加盟響尾蛇，也是台灣第5位加盟此隊球員，期待他繼續繳出佳績！