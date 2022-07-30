藝人薔薔（林嘉凌）直率個性受到許多粉絲喜愛，年初她剛創立工作室自己當老闆，近日卻在臉書踢爆兩位曾經一同共事過的友人藉著她的名義招搖撞騙，甚至獅子大開口要錢，讓她忍無可忍，拍攝長達30分鐘的影片破口大罵，揭露他們所有惡行惡狀，她也表示已經對此向法院提出告訴。

薔薔透露受到認識多年的友人欺騙，身心承受極大壓力，這段日子過得苦不堪言，不僅暴瘦了有5、6公斤，連去夜店跳舞想轉換心情，最後都會忍不住掉下眼淚。她表示過去曾讓兩位友人一起參與自己的演藝工作，也念在朋友身分多給抽成，但對方卻私自亂接工作，讓她事後必須扛下責任甚至付錢賠償，而且對方對她的態度還極不尊重。

薔薔親自拍片公開友人兼前同事的惡劣行徑。（圖／翻攝自林嘉凌 薔薔Maze Facebook）

薔薔更發現對方在她毫不知情的情況下，一再假借她的經紀人之名，在外製造不實謠言並招搖撞騙，氣不過的她為了不讓他們繼續得寸進尺，也不希望再有人受騙上當，因此決定正式撕破臉，站出來反擊。

據悉，兩位友人不僅假借薔薔經紀人名義向廠商索取公關品變賣，甚至毀壞她的個人名聲和工作態度，連薔爸也無端遭捲入成為被害者。薔薔希望雙方能夠好聚好散，因此與對方談條件想結束關係，卻遭獅子大開口要求高額金錢，如今她不再忍氣吞聲，親自拍片完整揭發兩位友人兼前同事的惡劣行徑，也在薔爸的提醒下採取法律途徑，正式提出告訴。

影片發佈後，薔薔事隔一天再發貼文表示，自己收到四面八方演藝圈朋友和廠商的控訴訊息，她也強調兩位友人與她毫無關係，目前工作聯繫的窗口就只有工作室的林組長，呼籲大家謹慎提防，不希望再有人受害。這回遭信任的多年朋友背叛，薔薔受到打擊身心俱疲，已經決定8月要休長假飛歐洲旅遊散心，擺脫低潮與陰影。