《美少年之戀》記錄吳彥祖（左）、馮德倫2大男神的盛世美顏。（CATCHPLAY提供）

由CATCHPLAY及富邦文教基金會共同主辦楊凡「芳華虛度」影展，將在9月23日至10月6日，於國家電影及視聽文化中心與威秀影城限定上映，此次包括《繼園台七號》、《玫瑰的故事》、《海上花》、《流金歲月》、《妖街皇后》、《美少年之戀》與《淚王子》共7部楊凡導演的經典作品，楊凡形容：「芳華虛度影展挑選了塵封多年的七封書信，展開影迷與我能共同擁有的私密空間，獻給親愛的影迷，仔細品嘗，暗自解讀。」

「芳華虛度」影展由威尼斯最佳編劇金獅獎動畫電影《繼園台七號》打頭陣，影后張艾嘉、趙薇、林德信、吳彥祖、馮德倫、張孝全等巨星獻聲，為楊凡導演首度跨足動畫並在國際各大影展大放異彩的動畫長片；亦收錄吳彥祖出道之作《美少年之戀》，不僅被譽為BL始祖電影，更記錄馮德倫、舒淇、吳彥祖的盛世美顏；以及封存了張曼玉、鍾楚紅35年前青澀模樣的《流金歲月》。此外，曾獲邀參加第66屆威尼斯影展，引發國際媒體好評，以台灣五十年代白色恐怖為題材，改編自真實故事的電影《淚王子》，將以35毫米膠卷版本於國家電影及視聽文化中心獨家放映，重現膠卷電影的細膩精緻。

楊凡導演表示，這7篇塵封多年的情書，各有不同含意，《玫瑰的故事》是不倫之戀的情書；《海上花》是一封封寄不出去的情書；《流金歲月》是友誼昇華之後的情書；《妖街皇后》是一個虛幻筆友的慾望之書；《美少年之戀》是令人落淚的絕望之書；《淚王子》終場則是一封又一封觀眾不能理解而作者又極端自我陶醉的情書；《繼園台七號》則是楊凡導演對香港及電影的終結愛的美敦書。

影展將於9月23日正式登場，票券預計於8月25日於OPENTIX售票系統正式開放購票，更多場次、相關活動及講座資訊將於國家電影及視聽文化中心官方網站及官方粉絲專頁宣布，其他電影相關資訊請洽CATCHPLAY臉書查詢。