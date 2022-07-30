民進黨桃園市長參選人林智堅日前未出席台大學倫審定會，30日在臉書公開給審定會約5000字的文件，強調無抄襲，對手國民黨桃園市長參選人張善政對此表示，老話一句，關鍵還是在出席審定會，至於要不要「換堅」是民進黨內部事，不過問。

林智堅30日在臉書上公開提供給台大學倫會審查資料，包括2015年8月11日陳明通投稿論文、2015年12月林智堅研究大綱、2016年2月1日林智堅研究計畫書草稿、2016年2月1日陳明通教授信件紀錄、2016年5月18日林智堅口試申請紀錄，其中還有2022年7月5日陳明通公開聲明截圖及2022年7月23日陳明通聲明。

「我還是那句話，最關鍵的地方是台大的審定會！」張善政對此表示說，林智堅除提供資料以外，最重要的還是他自己去出席審定會。

面對外界一度盛傳「換堅」說，但在蔡英文總統官邸密談後決議「全黨救一人」，破除傳言展現團結，張善政對此表示，民進黨要不要「換堅」，他們都不會過問，那是民進黨內部的事情。至於自己和議長邱奕勝的整合，他則強調互動一直非常好，笑說2人都已經在照片上合體，大家不用擔心。