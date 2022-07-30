挪威國防部長葛拉姆（Bjorn Arild Gram）29日表示，該國將捐贈14輛Iveco LAV3裝甲車給烏克蘭。

據挪威新聞網站《今日挪威》（Norway Today）7月29日報導這次共有14輛裝甲車作為軍援，交付給烏克蘭軍隊，先前挪威Iveco LAV3裝甲車是義大利軍移交給挪威使用的。

挪威軍隊在阿富汗也同樣使用過Iveco LAV 3型巡邏車，葛拉姆說，「挪威將持續為烏克蘭人爭取自由的鬥爭做出貢獻。政府也不斷在評估，該如何進一步支援烏克蘭抵禦俄羅斯入侵。」

The Norwegian government reported that it had transferred 14 Iveco LMV (4x4) light armored vehicles from the Norwegian army to Ukraine in the Norwegian version, designated LAV III.



Norway in 2006-2015 acquired 169 Iveco LMV vehicles, of which 110 units…https://t.co/bqFHVvkO79 — Missiles&rockets C-UAS Air Defense Loitering (@TimZitter) July 30, 2022

Iveco LAV3裝甲車對地雷的防護能力很優秀，車可乘載6人，車輛的設計既可以抵禦小武器射擊，底盤也比較能承受地雷傷害。此外，它全輪驅動汽車配備Iveco F1C柴油發動機，能提供185馬力，六速自動變速箱，公路最大速度為每小時185公里，最大運輸重量為4200公斤，裝甲車的重量為6.5噸。

這不是挪威自己第一次向烏克蘭提供軍事援助，該國當局同意協助生產並提供，由德國贈與給烏克蘭軍的獵豹防空車專用的35毫米炮彈，也有提供西北風防空飛彈和M72單兵反坦克火箭彈。