挪威國防部長葛拉姆（Bjorn Arild Gram）29日表示，該國將捐贈14輛Iveco LAV3裝甲車給烏克蘭。
據挪威新聞網站《今日挪威》（Norway Today）7月29日報導這次共有14輛裝甲車作為軍援，交付給烏克蘭軍隊，先前挪威Iveco LAV3裝甲車是義大利軍移交給挪威使用的。
挪威軍隊在阿富汗也同樣使用過Iveco LAV 3型巡邏車，葛拉姆說，「挪威將持續為烏克蘭人爭取自由的鬥爭做出貢獻。政府也不斷在評估，該如何進一步支援烏克蘭抵禦俄羅斯入侵。」
Iveco LAV3裝甲車對地雷的防護能力很優秀，車可乘載6人，車輛的設計既可以抵禦小武器射擊，底盤也比較能承受地雷傷害。此外，它全輪驅動汽車配備Iveco F1C柴油發動機，能提供185馬力，六速自動變速箱，公路最大速度為每小時185公里，最大運輸重量為4200公斤，裝甲車的重量為6.5噸。
這不是挪威自己第一次向烏克蘭提供軍事援助，該國當局同意協助生產並提供，由德國贈與給烏克蘭軍的獵豹防空車專用的35毫米炮彈，也有提供西北風防空飛彈和M72單兵反坦克火箭彈。
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