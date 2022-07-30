30日在高雄港站北號誌樓舉行重啟紀念典禮，將在2022 臺灣文博會與台灣設計展期間，以「經典設計重現」的型態展示百年前的鐵道聯鎖技術。北號誌樓為日治時期的「高雄駅信號所」，在2020開工時卻遭到烈火吞噬，睽違14年重建北號誌樓，由號誌員交接電氣路牌給史哲副市長，以火車鳴笛的方式象徵北號誌樓的重生，也向百年機械的偉大設計致敬。

19世紀工業革命的浪潮及都市化的發展，近代國家都以興築鐵路做為現代化建設的首要工程。為呼應近百年前的台灣博覽會呈現的現代化視野，2022年「台灣設計設計台灣」活動，將從全台僅存機械聯動裝置的北號誌樓出發，帶領民眾向百年前控制鐵道運行的「經典機械設計」致敬。

副市長史哲表示，文資修復是一項需要耐性的文化紮根工作，2008舊打狗驛停駛，2010「舊打狗驛（北號誌樓）」登錄歷史建築保存，2020年北號誌樓工程開工不幸遭火噬，2022完工重新啟用，雖然耗時多年，但成果仍令人欣慰。14年看似很長，但在歷史的長河中也只是一瞬間。

舊打狗驛故事館創館館長謝明勳指出，「號誌樓」其實是「機械聯動裝置的家」，所以這棟建築是典型的工業時代機能主義建築，為了視野展望良好、便於人員隨時操作，機械閘柄和電氣閘柄都位於二樓；二樓的木地板就是一樓的天花板，樓上的各支閘柄和聯鎖盤的動作，藉由各種關節、曲軸，穿過地板，連接垂直導管，將動作傳遞到一樓地面，再從一樓地板上的橫向小開口，伸出北號誌樓，分散出去，連接現場各處轉轍器和號誌機。

舊打狗驛故事館現任館長古庭維強調，現今世界各地的機械聯鎖裝置，有的因技術升級而淘汰廢棄，有的因鐵管斷裂失去功能或僅能配合城市建設異動保存，像北號誌樓這樣原地原功能復原的非常難得，這是高雄的驕傲。

文化局長王文翠表示，「聯鎖裝置」可說是鐵路號誌的心臟，設計上要確保安全，並增進行車效率，故操作具有一定的順序，以防人為錯誤扳動轉轍器，或是顯示進路相衝突的號誌。為呼應這個改善19世紀鐵路行車安全的重要設計，北號誌樓展覽名稱定為「解鎖！北號誌樓」，要讓民眾透過親自體驗扳動機械閘柄，瞭解鐵道運作過程的「關節」、環環相扣的「聯鎖機制」及轉彎設計的機械原理。