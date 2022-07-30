大陸界面新聞報導，近來紐西蘭部分地區多發仇恨犯罪，針對亞裔、華裔的歧視言行和暴力犯罪事件呈上升趨勢。中國駐紐西蘭大使館網站30日消息，駐紐西蘭使館就保護在紐中國公民和華人群體合法權益向紐方表示關切。

文章稱，近期，紐西蘭國內個別地區仇恨犯罪多發，針對亞裔、華裔的歧視言行和暴力犯罪事件呈上升趨勢。中國駐紐西蘭大使館一貫高度重視並依法保護在紐中國公民的尊嚴和合法權益，近日專門向紐西蘭外交貿易部表示關切，要求紐方重視有關動向，為在紐中國公民和華人群體提供包容、非歧視的環境，切實採取有效措施維護其安全、尊嚴和合法權益。

中國駐紐西蘭使館特別提醒廣大在紐中國公民包括企業員工、留學人員、華僑等在遵守本地法律法規、積極融入當地的同時，務必加強安全防範，警惕針對亞裔的歧視和暴力。遭遇此類情況務必保持冷靜，妥善應對，確保自身安全。

如遇緊急情況，可及時報警或聯繫所在領區使領館尋求協助。