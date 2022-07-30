大雅區公所30日舉行模範父親表揚活動。（大雅區公所提供／陳淑娥台中傳真）

8月8日就是父親節了！台中市大雅區公所30日舉辦表揚活動，由觀旅局長韓育琪及大雅區長李修齊代表頒發「良父典範」獎牌給14位模範父親，希望透過活動，讓為人子女者重視人倫孝道，報答父母偉大的親情。

觀旅局長韓育琪表示，希望藉由一年一度的表揚活動，讓為人子女者重視人倫孝道，善體親心，孝順父母，報答父母偉大的親情。媽媽市長盧秀燕及市府團隊持續推動各項社會福利政策，如恢復老人健保補助及敬老愛心卡服務再升級、廣設社區照顧關懷據點、長青學苑、推動老人共餐，讓長輩活得更健康快樂。

區長李修齊指出，模範父親對家庭與社會的付出和奉獻精神，除了是家的靠山、眾人典範外，個人事蹟更是深獲鄰里讚揚足堪地方表率，其教養子女在士農工商各行各業服務，對地方事務熱心參與，看到為社區、為鄉里的付出及服務的身影，值得肯定和感佩。

李修齊說，期藉透過表揚活動，讓社會大眾也能感受偉大男性平日默默為家庭、為社會無怨無悔的努力與付出，將模範父親感人勵志事蹟為後進學習楷模，表彰傳承社會良好價值。

現年74歲陳德根擔任鄰長20多年，育有三子，在工作崗位均能恪遵職守、負責盡職，深獲長官同事讚賞，皆為社會中堅與國家棟樑。陳德根雖年事已高，但任勞任怨，協助市府及里長發送各類文宣資料，在大雅里開立照相館已50多年，且加入社區志工行列，是大家心目中的好鄰居、好老闆。

大雅區公所指出，透過表揚活動，為長輩獻上崇高祝福，除了恭喜14位獲獎的模範父親，也要祝福全天下的爸爸父親節快樂。