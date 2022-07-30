適逢農曆七月「鬼門開」，民俗說法中，這一天關在地府的鬼魂，會回到陽間探望親人。一名男網友日前分享他的奇幻經歷，女友車禍不治後，居然在最近奇蹟似的又在他的生活中出現，真相曝光後，引來網友笑說，「上來放風囉」。

原PO在《Dcard》上發文表示，和女友交往已經有三年多，大約一個多月前，收到女友姊姊的通知，女友因為車禍被送到加護病房，經過醫師搶救後仍然回天乏術，留下遺言希望原PO「能自己好好生活，找到更好的女生，不要留戀她」，且因為兩人是遠距離戀愛，對方家屬認為只要心意有到就好，不要特地前來祭拜。

傷心欲絕的原PO為此痛哭一個多月，沒想到事件卻有讓人意想不到的轉折。原PO崩潰地說，昨（29）日他在滑臉書時，無意間看到女友的姊姊和某人成為好友，他點進去一看，赫然發現居然是女友新辦的臉書帳號，裡面的發文甚至還是最近跟別人出去遊玩的照片，讓原PO看了相當不能接受，直說「到底什麼情況，我快崩潰了！」

貼文曝光後掀起熱議論，多數人認為是原PO女友「假死」，用只是了很糟糕的方式說分手，網友紛紛留言，「今天鬼門開，一個月後就要收假了」、「她真的該死」、「可以寄葬禮花籃到她家」、「現在七月半，可能回來了」、「去她的po文底下說，今天鬼門開，妳上來放風囉？」、「可能沒安息，需要幫忙」。

網友看了原PO的經歷，紛紛為他抱不平。（圖／擷取自Dcard）

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