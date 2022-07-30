繼東門町造市、街區特色風貌計畫後，民進黨新竹市長參選人沈慧虹30日再提出「青創勇氣金」政見，以鼓勵青年在新竹舊城區創業，每年將補助100位創業青年，每月最低生活費1.5倍，約2萬1345元，盼青年在新竹安居，發揮更大創造力。

沈慧虹繼上周宣布推動「東門町造市計畫」，這周也發布「特色街區風貌計畫」，29日舉辦大成街客廳會與青年店家討論青年創業議題，30日則提出「青創勇氣金」，作為復興舊城區的第3波計畫。

沈慧虹30日至舊城區青創店家「早點出發」貝果店，老闆童勇龍是土生土長新竹人，從小住舊城區，2018年從餐車做起，今春於大同路上開店，過程中接觸許多新竹在地人，盼透過與在地青年店家串連，讓舊城區恢復光彩。

「人是所有政策的核心」，沈慧虹說，童勇龍致力推廣舊城區，為故鄉貢獻的心意令人感動，她當上市長後，將針對40歲以下創業青年，每年提供100個名額，補助每月最低生活費的1.5倍，約2萬1345元，幫年輕人加油，讓青年勇敢追夢。

沈慧虹指出，活絡舊城區是政府、店家、在地青年一致的目標，也是共同的願景，而政府應該要盡最大的努力，提出各項可落實的政策，達到舊城再生的目標。