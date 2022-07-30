據澎湃新聞引述外媒報導，前美國總統川普29日在自己的社交媒體「真相社交」（Truth Social）上批評美國眾議院議長裴洛西可能的訪台行程，認為「只會讓情況變得更糟糕」。他表示，中國是她最不應該參與的事情，她接觸到的一切「都會變成混亂、破壞和胡扯」。

根據美國《國會山報》（the Hill）指出，雖然有部分美國共和黨人支持裴洛西，但白宮並不是她訪台的熱情支持者。美國總統拜登之前表示，美國軍方「認為現在不是一個好時機」，但拜登沒有公開採取任何行動試圖阻止裴洛西，並稱這是「她的決定」。

而大陸國家主席習近平28日晚間應約與拜登通電話。兩國元首就中美關係以及雙方關心的問題進行溝通交流。習近平強調，中國政府和中國人民在台灣問題上的立場是一以貫之的，堅決維護中國國家主權和領土完整是14億多中國人民的堅定意志。民意不可違，玩火必自焚。

據美國有線新聞網（CNN）消息，裴洛西預計在當地時間29日啟程赴亞洲，將訪問日本、韓國、馬來西亞和新加坡等地。但目前外界仍不清楚她是否會到訪台灣。而美國全國廣播公司（NBC）報導指出，截至當地時間28日下午，裴洛西訪問台灣被列為「待定」（tentative）的行程。